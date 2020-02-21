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В Украину не пустили троих пропагандистов из России

Пятница, 21 февраля 2020, 10:44
В Украину не пустили троих пропагандистов из России

Пограничники не пустили в Украину трех российских пропагандистов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: Россияне прилетели из Минска. По данным ГПСУ, они планировали читать тренинги и лекции, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.

Пограничники не называют фамилии, однако по данным УП, речь идет о: специалисте в вопросах информационной и кибервойны Дмитрие Сидорине (сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу).

Дословно ГПСУ: "Читал лекции в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Тогда организаторы - всероссийская организация "Боевое братство", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".

Детали: Кроме того, рейсом из Минска читать лекции о продвижении контента в социальных сетях прилетел "СММ-тренер" Андрей Фрольченков, который тоже незаконно посещал оккупированый Крым.

Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и редактора службы контента запрещенного в Украине интернет-ресурса - крупнейшего российского поисковика "Яндекс" Екатерину Дементьеву.

В Украину они ехали по приглашению "Школы предпринимательства и коммуникаций", которая организовывает "курс журналистики и PR".

Россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд в Украину на 3 года.

В то же время основатель "Свободной школы журналистики" Дмитрий Раимов в своем Facebook сообщил, что лекторы, которых не пустили в Украину, прочитают лекции онлайн.

Украинская правда

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Темы: пропагандаРосcияСМИ
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