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Путін звинувачує колишніх лідерів України у зіпсованих відносинах із РФ: Бабки де?

П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:45
Путін звинувачує колишніх лідерів України у зіпсованих відносинах із РФ: Бабки де?

Президент Росії Володимир Путін вважає, що ті, хто очолював Україну і наживався на ній, підіграють західним країнам у прагненні роз'єднати Росію й Україну.

Джерело: інтерв'ю ТАСС для проєкту "20 запитань Володимиру Путіну", яке вийшло наступного дня після 6-ї річниці розстрілів учасників української "революції гідності"

Пряма мова: "Батьки-засновники українського націоналізму – вони ж ніколи не говорили, що потрібно обов'язково посваритися з Росією. Як це не здасться дивним, у їхніх фундаментальних працях ХІХ століття написано, що Україна: а) вона багатонаціональна і повинна бути федеративною державою і б) вибудувати обов'язково хороші відносини з Росією. Нинішні націоналісти це, мабуть, забули.

Я вам скажу, чому вони це призабули. Знаєте чому? Тому що в них у табелі про ранги найголовніше – не турбота про інтереси українського народу.

Який інтерес у українського народу, якщо в результаті розриву відносин із Росією втрачено ракетобудування, суднобудування, авіаційне будування, двигунобудування, відбувається фактично деіндустріалізація країни? Ну який же тут інтерес?

Світовий банк вимагає припинити перехресне субсидування. Ну чого ж тут доброго? Або змушують їх вивозити кругляк із Карпат. Скоро Карпати всі лисі будуть.

Навіщо це робити, коли ми, об'єднуючи зусилля, багаторазово підвищуємо свої конкурентні переваги? Навіщо ж це втрачати? Навіщо це все потрібно було викидати, заради чого?

Тому що ті, хто очолював Україну або добрався до влади в Україні, вони переслідували особисті інтереси. А в чому вони полягають? Навіть не більше заробити грошей за рахунок пограбування українського народу, а зберегти награбоване до сих пір. Ось у чому головне завдання.

Бабки-то де, вибачте за моветон? Грошики де? У закордонних банках.

Що потрібно робити для цього? Показати, що вони служать тим, у кого ці гроші лежать. Ось звідси і єдине те, чим вони зараз торгують, – це русофобія. Тому що комусь подобається розділяти Україну і Росію, вони вважають, що це надзвичайно важливе завдання.

Тому що будь-яке об'єднання Росії і України, їхніх можливостей і конкурентних переваг – це створення конкурентів, глобального конкурента. В Європі і в світі. Ніхто цього не хоче. Тому будуть робити все, щоб нас розтягувати".

Деталі: Путін також обурився, що зруйнували "єдність Російської православної церкви", мовляв самостійність Української православної церкви Московського патріархату і так була повною, навіть із точки зору обрання ієрархів.

За його словами, УПЦ МП "насправді і так була незалежною, повністю – була лише духовна єдність і згадка, у церквах згадували весь час, згадували про патріарха московського, все".

Путін заявив: "Це єдине, що об'єднувало Російську православну церкву Московського патріархату і Українську православну церкву Московського патріархату. Ні, треба було обов'язково розрізати по живому. Навіщо?".

Передісторія: Росія на початку 2014 року почала агресію проти України, анексувавши Крим і розв'язавши війну на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяцеркваПравославна Церква УкраїниПорошенко
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