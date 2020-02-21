Путин винит былых лидеров Украины в испорченных отношениях с РФ: Бабки-то где?

Президент России Владимир Путин считает, что те, кто возглавлял Украину и наживался на ней, подыгрывают западным странам в стремлении разъединить Россию и Украину.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое вышло на следующий день после 6-й годовщины расстрелов участников украинской "Революции достоинства"

Пряма речь: "Отцы-основатели украинского национализма – они же никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах ХIХ века написано, что Украина: а) она многонациональна и должна быть федеративным государством и б) выстроить обязательно хорошие отношения с Россией. Нынешние националисты это, видимо, подзабыли.

Я вам скажу, почему они это подзабыли. Знаете почему? Потому что у них в табели о рангах самое главное – не забота об интересах украинского народа.

Какой интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны? Ну какой же здесь интерес?

Всемирный банк требует прекратить перекрёстное субсидирование. Ну чего же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляк из Карпат. Скоро Карпаты все лысые будут.

Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества. Зачем же этого было лишаться? Зачем это всё нужно было выбрасывать, ради чего?

Потому что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чём они заключаются? Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чём главная задача.

Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках.

Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, – это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача.

Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать".

Детали: Путин также посетовал, что разрушили "единство Русской православной церкви", дескать самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата и так была полной, даже с точки зрения избрания иерархов.

По его словам, УПЦ МП "на самом деле и так была независимой, полностью – было только духовное единство и упоминание, в церквах упоминали всё время, вспоминали о патриархе московском, всё".

Путин заявил: "Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?".

Предыстория: Россия в начале 2014 года начала агрессию против Украины, аннексировав Крым и развязав войну на Донбассе.