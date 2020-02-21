У МОЗ кажуть, що евакуація з Уханю випадково збіглася з річницею розстрілів на Майдані

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 13:48

У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що дата евакуації українців із Уханю залежала від погоджень із китайською владою.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль під час години запитань до уряду 

Деталі: Коваль дав зрозуміти, що дата евакуації випадково збіглася з Днем Героїв Небесної сотні.

Пряма мова: "Щодо збігу дат. Україна діяла сумісно з представниками уряду Китаю, і відправки і погодження, чи випустять тих чи інших громадян України чи інших країн, залежало в тому числі від уряду Китаю. Коли було отримано дозвіл, тоді громадяни і прилетіли".

Що передувало: У партії п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" вважають, що українська влада вибрала дату 20 лютого для евакуації з Уханя з метою відволікти суспільну увагу від роковин трагічних подій – розстрілів на Майдані 2014 року.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 Євромайдан


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