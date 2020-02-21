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В Минздраве говорят, что эвакуация из Уханя случайно совпала с трагичной годовщиной

Пятница, 21 февраля 2020, 12:48
В Минздраве говорят, что эвакуация из Уханя случайно совпала с трагичной годовщиной

В Министерстве здравоохранения говорят, что дата эвакуации украинцев из Уханя зависела от согласований с китайскими властями.

Источник: замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль во время часа вопросов к правительству

Детали: Коваль дал понять, что дата эвакуации случайно совпала с Днем Героев Небесной сотни.

Прямая речь: "О совпадении дат. Украина действовала совместно с представителями правительства Китая и отправка и согласование, выпустят ли тех или иных граждан Украины или других стран, зависели в том числе от правительства Китая. Когда было получено разрешение, тогда граждане и прилетели".

Что предшествовало: В партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считают, что украинская власть выбрала дату 20 февраля для эвакуации из Уханя с целью отвлечь общественное внимание от годовщины трагических событий - расстрелов на Майдане 2014 года.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019Евромайдан
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