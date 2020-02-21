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РФ хоче заборонити навіть переговори про відчуження "російських територій"

П'ятниця, 21 лютого 2020, 12:50
РФ хоче заборонити навіть переговори про відчуження російських територій

У Росії збираються закріпити в Конституції заборону на відчуження російських територій для всіх, хто перебуває на території РФ, і для дипломатів на переговорах.

Джерело: РБК про "поправку Машкова" з посиланням на учасників робочої групи щодо змін Конституції Російської Федерації

Співголова робочої групи Павло Крашенинніков: "Швидше за все, в Конституції буде формулювання" забороняються дії, спрямовані на відчуження територій РФ", а саме "заборона на всі дії, пов'язані з відчуженням територій, будь то заклики або інші дії".

Деталі: За його словами, заборона буде стосуватися не лише громадян РФ, а й громадян інших країн, які перебувають на території Росії.

За словами іншого співрозмовника РБК, який бере участь у роботі над поправкою, також буде обговорено "заборону на ведення переговорів щодо відчуження земель".

Інший співголова робочої групи Андрій Клішас підтвердив, що у формулюванні норми про заборону на відчуження територій буде прописана заборона "як на заклики, так і на ведення переговорів", пов'язані з відчуженням територій Росії.

На запитання, як будуть у такому випадку вести переговори з іншими країнами про землі дипломати, Клішас відповів, що вони не будуть цього робити: "У дипломатів не буде таких повноважень. На це буде конституційна заборона".

Буде загальна заборона в рамках Конституції, а відповідальність за її порушення пропишуть у Кодексі про адміністративні правопорушення чи інших нормативних актах, зазначив Крашенинніков.

Клішас уточнив, що поки не обговорюється, що це буде за відповідальність і чи буде це Кримінальний кодекс. Це буде залежати від остаточного формулювання конституційної поправки.

"Територіальну" поправку російські депутати й сенатори з робочої групи планують внести до другого читання законопроекту про зміни в Основному законі.

За словами одного зі співрозмовників РБК, близьких до групи, остаточне формулювання поправки планується обговорити на засіданні робочої групи 25 лютого.

Передісторія:

  • 13 лютого на зустрічі робочої групи з президентом РФ народний артист Росії Володимир Машков сказав, що багато подорожував по Росії – і люди побоюються, що коли Путін піде з посади президента, з'являться охочі відібрати у Росії частину територій – наприклад, Курильські острови, Крим чи Калінінград  Він запропонував закріпити в Конституції заборону: віддавати території РФ не можна, і навіть вести переговори з цього приводу не можна.
  • Володимир Путін відповів, що "ідея сама по собі" йому подобається, і запропонував передати її юристам, щоб ті змогли "сформулювати це належним чином".
  • У Росії багато територіальних суперечок: крім України, претензії до РФ мають Японія (Токіо і Москва ділять острови Курильської гряди), Естонія (правляча коаліція вважає, що Росія повинна повернути 5% колишньої естонської території), Казахстан (триває делімітація кордону) тощо.
  • Росія анексувала український Крим у лютому-березні 2014 року й потерпає від санкцій за це.
  • У 2008 році за підтримки і збройного втручання Росії з-під контролю Грузії вийшла Південна Осетія.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяанексіяКримміжнародні відносинисвіт
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