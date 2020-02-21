РФ хочет запретить даже переговоры об отчуждении "российских территорий"

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Пятница, 21 февраля 2020, 13:50

В России собираются закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий для всех, кто находится на территории РФ, и для дипломатов на переговорах.

Источник: РБК о "поправке Машкова" со ссылкой на участников рабочей группы по изменению Конституции Российской Федерации

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников: "Скорее всего, в Конституции будет формулировка "запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ", а именно "запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы или другие действия".

Детали: По его словам, запрет будет касаться не только граждан РФ, но и граждан других стран, находящихся на территории России.

По словам другого собеседника РБК, участвующего в работе над поправкой, также будет оговорен "запрет на ведение переговоров по отчуждению земель".

Другой сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас подтвердил, что в формулировке нормы про запрет на отчуждение территорий будет прописан запрет "как на призывы, так и на ведение переговоров", связанные с отчуждением территорий России.

На вопрос, как будут в таком случае вести переговоры с другими странами о землях дипломаты, Клишас ответил, что они не будут этого делать: "У дипломатов не будет таких полномочий. На это будет конституционный запрет".

Будет общий запрет в рамках Конституции, а ответственность за его нарушение пропишут в Кодексе об административных правонарушениях или других нормативных актах, отметил Крашенинников.

Клишас уточнил, что пока не обсуждается, что это будет за ответственность и будет ли это Уголовный кодекс. Это будет зависеть от окончательной формулировки конституционной поправки.

"Территориальную" поправку российские депутаты и сенаторы из рабочей группы планируют внести ко второму чтению законопроекта об изменениях в Основном законе.

По словам одного из собеседников РБК, близких к группе, окончательную формулировку поправки планируется обсудить на заседании рабочей группы 25 февраля.

Предыстория:

  • 13 февраля на встрече рабочей группы с президентом РФ народный артист России Владимир Машков сказал, что много путешествовал по России – и люди опасаются, что когда Путин уйдет с поста президента, появятся желающие отобрать у России часть территорий – например, Курильские острова, Крым или Калининград.  Он предложил закрепить в Конституции запрет: отдавать территории РФ нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя.
  • Владимир Путин ответил, что "идея сама по себе ему нравится", и предложил передать ее юристам, чтобы те смогли "сформулировать это должным образом".
  • У России много территориальных споров: кроме Украины, претензии к РФ имеют Япония (Токио и Москва делят острова Курильской гряды), Эстония (правящая коалиция считает, что Россия должна вернуть 5% бывшей эстонской территории), Казахстан (продолжается делимитация границы) и т.п.

Темы: Росcия аннексия Крым международные отношения мир


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