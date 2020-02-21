Олігарх-сепаратист із Придністров’я скуповує нерухомість в Україні – Схеми

Впливовий олігарх Віктор Гушан, власник найбільшої бізнесової групи "Шериф" у невизнаній "Придністровській Молдовській республіці", що перебуває під контролем Росії, скуповує в Україні елітну нерухомість та земельні угіддя і має українське громадянство.

Джерело: програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший")

Дослівно: "Знімальна група знайшла літню резиденцію Віктора Гушана – у місті Вилкове Одеської області. Там журналісти побачили кілька маєтків та земельні ділянки придністровського олігарха".

Деталі: За даними "Схем", придністровський олігарх оселився в маєтку на 600 квадратів у районі затону Базарчук – ділянки річки Дунай. На ділянці у 6 тисяч кв метрів розташовані два причали, кілька будівель охорони, човни, сад, виноградники, альтанка та будиночок для гостей.

Також на території також стоїть вишка, яка, за словами охоронця, належить українській телекомунікаційній компанії "Інтертелеком".

Відзначається, що саме цю адресу у Вилковому кілька років тому Гушан вказував раніше як кінцевий бенефіціар "Інтертелекому". Олігарх вийшов з "Інтертелекому" після того, як СБУ провела в компанії обшуки в межах провадження, відкритого за трьома статтями, серед яких "державна зрада".

За версією слідчих, менеджмент компанії міг передавати російським спецслужбам дані про українських абонентів, а також не переставав працювати в анексованому Криму, що є порушенням законодавства.

Охоронець маєтку Гушана підтвердив, що придністровський олігарх регулярно – раз-два на тиждень – приїжджає у Вилкове.

При цьому поліція з літа 2019 року розслідує кримінальне провадження щодо маєтку Гушана – за фактом "самовільного будівництва на самовільно зайнятій ділянці", що відноситься до "особливо цінних земель вздовж річки Дунай".

Журналісти з’ясували, що у Вилковому Гушану також напряму належить ще одна ділянка на узбережжі Дунаю та опосередковано, через фірму "Екофортпост" – складські приміщення.

Відпочиває Гушан на острові Лімба, в районі гирла Дунаю Лебединка. Там розташовані будинки, сади, рибальські снасті, сонячні батареї, альтанки та кілька будівель, а також приватна спостережна вежа мисливських угідь.

Один із будинків на 275 квадратів та більше гектара землі перебуває в оренді компанії "Екофортпост", пов’язаної з Гушаном.

У реєстрі прав на нерухоме майно це офіційно називається "комплексом споруд для відпочинку", який напряму належить Гушану. При цьому в місцевій Кілійський райдержадміністрації заявили, що на острові немає об’єктів нерухомого майна.

Крім того, придністровський олігарх має віллу на 600 кв метрів на першій лінії від моря на території закритого містечка "Совіньон" у передмісті Одеси. Це майно Гушан купив у лютому 2014 року – незадовго до трагічних подій в Одесі.

А під Києвом у Гушана є земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка, за українським законодавством, може належати лише громадянину України.

Це, а також те, що, за даними джерел видання, у дні, коли Гушан приїжджав у Вилкове, державний кордон перетинав не іноземець, а громадянин України з таким ім’ям та прізвищем і датою народження, може свідчити про те, що олігарх має подвійне громадянство.

У Державній міграційній служби прокоментувати це відмовились.

А сам Гушан на питання журналістів про громадянство, бізнес-інтереси на території України, кримінальні справи української спецслужби, про можливу роботу в анексованому Криму та мету скупки нерухомості та земельних ділянок в Україні – не відповів.