Олигарх-сепаратист из Приднестровья скупает недвижимость в Украине – Схемы

Влиятельный олигарх Виктор Гушан, владелец крупнейшей бизнес-группы "Шериф" в непризнанной "Приднестровской Молдавской республике", которая находится под контролем России, скупает в Украине элитную недвижимость и земельные угодья и имеет украинское гражданство.

Источник: программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый")

Дословно: "Съемочная группа нашла летнюю резиденцию Виктора Гушана – в городе Вилково Одесской области. Там журналисты увидели несколько имений и земельные участки приднестровского олигарха".

Детали: По данным "Схем", приднестровский олигарх поселился в имении на 600 квадратов в районе затона Базарчук – участка реки Дунай. На участке в 6000 кв метров расположены два причала, несколько зданий охраны, лодки, сад, виноградники, беседка и домик для гостей.

Также на территории также стоит вышка, которая, по словам охранника, принадлежит украинской телекоммуникационной компании "Интертелеком".

Отмечается, что именно этот адрес в Вилково несколько лет назад Гушан указывал ранее как конечный бенефициар "Интертелекома". Олигарх вышел из "Интертелекома" после того, как СБУ провела в компании обыски в рамках производства, открытого по трем статьям, среди которых "государственная измена".

По версии следователей, менеджмент компании мог передавать российским спецслужбам данные об украинских абонентах, а также не переставал работать в аннексированном Крыму, что является нарушением законодательства.

Охранник имения Гушана подтвердил, что приднестровский олигарх регулярно – раз-два в неделю – приезжает в Вилково.

При этом полиция с лета 2019 года расследует уголовное производство относительно имения Гушана – по факту "самовольного строительства на самовольно занятом участке", что относится к "особо ценным землям вдоль реки Дунай".

Журналисты выяснили, что в Вилково Гушану также напрямую принадлежит еще один участок на побережье Дуная и опосредованно, через фирму "Екофортпост" – складские помещения.

Отдыхает Гушан на острове Лимба, в районе устья Дуная Лебединка. Там расположены дома, сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий, а также частная наблюдательная башня охотничьих угодий.

Один из домов на 275 квадратов и больше гектара земли находится в аренде компании "Экофортпост", связанной с Гушаном.

В реестре прав на недвижимое имущество это официально называется "комплексом сооружений для отдыха", который напрямую принадлежит Гушану. При этом в местной Килийской райгосадминистрации заявили, что на острове нет объектов недвижимого имущества.

Кроме того, приднестровский олигарх имеет виллу на 600 кв метров на первой линии от моря на территории закрытого городка "Совиньон" в пригороде Одессы. Это имущество Гушан купил в феврале 2014 года – незадолго до трагических событий в Одессе.

А под Киевом у Гушана есть земельный участок сельхозназначения, который, по украинскому законодательству, может принадлежать только гражданину Украины.

Это, а также то, что, по данным источников издания, в дни, когда Гушан приезжал в Вилково, государственную границу пересекал не иностранец, а гражданин Украины с таким же именем, фамилией и датой рождения, может свидетельствовать о том, что олигарх имеет двойное гражданство.

В Государственной миграционной службе прокомментировать это отказались.

А сам Гушан на вопросы журналистов о гражданстве, бизнес-интересах на территории Украины, уголовных делах украинской спецслужбы, о возможной работе в аннексированном Крыму и целях скупки недвижимости и земельных участков в Украине – не ответил.