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У Раді зловили першого кнопокодава, який підпадає під кримінал

П'ятниця, 21 лютого 2020, 15:08
У Раді зловили першого кнопокодава, який підпадає під кримінал

Позафракційний нардеп Владіслав Поляк попався на кнопкодавстві у Верховній Раді і став першим депутатом, який підпадає під дію закону про криміналізацію неособистого голосування.

Джерело: Рух ЧЕСНО

Деталі: На пленарному засіданні у п'ятницю, 21 лютого, позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк неодноразово кнопкодавив під час голосування за поправки до проекту закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

На відео видно, як під час голосування за поправку №1223 до законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) Поляк спершу голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплене за депутатом групи "Довіра" Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

 
 
 

Також Поляк кнопкодавив під час голосування щодо поправки №1420 до того самого законопроекту. На кадрах видно, що депутат спочатку натискає на кнопку на своєму пульті, а згодом голосує на порожньому місці праворуч від нього. На табло видно, що проголосували з обох місць.

 
 
 

Крім того, нардеп Поляк кнопкодавив і під час електронної реєстрації на сьогоднішнє засідання: спершу натиснув на кнопку на місці праворуч, потім – на своєму місці. На табло видно, що на обох пультах відбулася реєстрація.

 
 
 

Нагадаємо: 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроект 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту.

За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, однак для цього провину парламентаря необхідно буде спочатку довести в суді.

Розслідувати правопорушення має Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

"Українська правда" в Threads

Теми: кнопкодавствоВерховна Рада
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