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В Раде поймали первого кнопкодаваа, который подпадает под криминал

Пятница, 21 февраля 2020, 15:08
В Раде поймали первого кнопкодаваа, который подпадает под криминал

Внефракционный нардеп Владислав Поляк попался на кнопкодавстве в Верховной Раде и стал первым депутатом, который подпадает под действие закона о криминализации неличного голосования.

Источник: Движение ЧЕСНО

Детали: На пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

 
 
 

Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 к этому же законопроекту. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.

 
 
 

Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем – на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.

 
 
 

Напомним: 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

По кнопкодавства нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.

Расследовать правонарушения имеет Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

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Темы: кнопкодавствоВерховная Рада
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