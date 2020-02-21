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Рада просить Зеленського присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста

П'ятниця, 21 лютого 2020, 15:45
Рада просить Зеленського присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста
SKRYABIN.ICTV.UA

Верховна Рада підтримала ініціативу про присвоєння музиканту Андрію Кузьменку звання "Народного артиста України" посмертно.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі:  Народний депутат Павло Мельник у п’ятницю зробив запит до президента України щодо увіковічнення пам’яті співака Андрія Кузьменка шляхом присвоєння почесного звання "Народний артист України".

За направлення запиту до президента проголосували 260 народних депутатів.

Передісторія: 2 лютого 2015 року лідер гурту "Скрябін", Андрій Кузьменко, загинув у ДТП на Дніпропетровщині.

"Українська правда" в Threads

Теми: культураВерховна РадаЗеленський
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