Рада просить Зеленського присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста
П'ятниця, 21 лютого 2020, 15:45
Верховна Рада підтримала ініціативу про присвоєння музиканту Андрію Кузьменку звання "Народного артиста України" посмертно.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Народний депутат Павло Мельник у п’ятницю зробив запит до президента України щодо увіковічнення пам’яті співака Андрія Кузьменка шляхом присвоєння почесного звання "Народний артист України".
За направлення запиту до президента проголосували 260 народних депутатів.
Передісторія: 2 лютого 2015 року лідер гурту "Скрябін", Андрій Кузьменко, загинув у ДТП на Дніпропетровщині.