Рада просить Зеленського присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 16:45
SKRYABIN.ICTV.UA

Верховна Рада підтримала ініціативу про присвоєння музиканту Андрію Кузьменку звання "Народного артиста України" посмертно.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі:  Народний депутат Павло Мельник у п’ятницю зробив запит до президента України щодо увіковічнення пам’яті співака Андрія Кузьменка шляхом присвоєння почесного звання "Народний артист України".

За направлення запиту до президента проголосували 260 народних депутатів.

Передісторія: 2 лютого 2015 року лідер гурту "Скрябін", Андрій Кузьменко, загинув у ДТП на Дніпропетровщині.

Теми: культура Верховна Рада Зеленський


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