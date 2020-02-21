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Рада просит Зеленского присвоить Кузьме Скрябину звание народного артиста

Пятница, 21 февраля 2020, 15:45
Рада просит Зеленского присвоить Кузьме Скрябину звание народного артиста
SKRYABIN.ICTV.UA

Верховная Рада поддержала инициативу о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звание "Народного артиста Украины" посмертно.

Источник: Радио Свобода

Детали: Народный депутат Павел Мельник в сделал запрос к президенту Украины относительно увековечения памяти певца Андрея Кузьменко путем присвоения почетного звания "Народный артист Украины".

За направление запроса к президенту проголосовали 260 народных депутатов.

Предыстория: 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, погиб в ДТП в Днепропетровской области.

Темы: культураВерховная РадаЗеленский
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