Рада просит Зеленского присвоить Кузьме Скрябину звание народного артиста

Верховная Рада поддержала инициативу о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звание "Народного артиста Украины" посмертно.

Источник: Радио Свобода

Детали: Народный депутат Павел Мельник в сделал запрос к президенту Украины относительно увековечения памяти певца Андрея Кузьменко путем присвоения почетного звания "Народный артист Украины".

За направление запроса к президенту проголосовали 260 народных депутатов.

Предыстория: 2 февраля 2015 года лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко, погиб в ДТП в Днепропетровской области.