ДБР провело обшуки в головному управлінні Нацполіції Рівненщини

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують обставини зникнення автомобілів зі спецмайданчиків Головного управління Національної поліції України у Рівненській області.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, працівники ГУ Нацполіції у Рівненській області привласнювали автомобілі, які перебували на спеціальних майданчиках для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів та визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях, з метою подальшого продажу.

Орієнтовна вартість зниклих авто становить понад 7 мільйонів гривень.

19-20 лютого 2020 року слідчі ДБР провели понад 30 санкціонованих обшуків у службових приміщеннях ГУ Нацполіції у Рівненській області та за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Під час обшуків вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Досудове розслідування здійснюється за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу та службової недбалості, які спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).