ГБР провело обыски в главном управлении Нацполиции Ровенщины

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Пятница, 21 февраля 2020, 17:41

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства исчезновения автомобилей со спецплощадок Главного управления Национальной полиции Украины в Ровенской области.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По предварительной информации, работники ГУ Нацполиции в Ровенской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами в уголовных производствах, с целью последующей продажи.

Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн гривен.

19-20 февраля 2020 года следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровенской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Во время обысков изъяли служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Темы: ГБР полиция Ровенская область


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