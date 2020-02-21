Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дав санкцію на примусовий привід Порошенка на допит – ДБР

П'ятниця, 21 лютого 2020, 17:38
Суд дав санкцію на примусовий привід Порошенка на допит – ДБР

Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід експрезидента Петра Порошенка на два допити у ДБР - 28 лютого і 6 березня.

Джерело: співрозмовник Української правди в бюро

Пряма мова: "Суд дозволив примусовий привід Порошенка на 28 лютого і 6 березня".

Деталі: Водночас народний депутат Олександр Дубінський опублікував у Facebook копію одної з ухвал суду, яка стосується лютневого допиту. У тексті зазначається, що суд таким чином задовольнив клопотання слідчого ДБР Корецького О.П.

Згідно з цим рішенням, Порошенка кличуть на допит у справі, порушеній 27 червня 2019 року за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст. 367 (службова недбалість) і ч.2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

 

На цю новину відреагував адвокат Порошенка Ігор Головань. Він заявив у Facebook, що це рішення було "таємне", і суд не повідомив Порошенка про своє засідання, як цього вимагає закон. "Тобто ухвала є очевидно неправосудною", - наголосив Головань.

Крім того, адвокат вважає, що таке рішення мав ухвалювати не Печерський суд, а Шевченківський.

"Такий поспіх і повне нехтування законом можна пояснити лише політичним тиском з боку Офісу президента, який - принагідно нагадуємо – задокументований на так званих "плівках Труби", - пише Головань.

Адвокат упевнений, що "сплеск активності правоохоронців" приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого.

"Це є очевидною ознакою прямого негласного і незаконного стеження за Порошенком з боку чинної влади. Це те, що називають "поліцейською державою…

Це "рішення" порушує практику Європейського суду з прав людини і буде нами оскаржено, ми також подамо скаргу до Вищої ради правосуддя на притягнення судді до відповідальності", - пише він.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоДБРсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: