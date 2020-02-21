Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід експрезидента Петра Порошенка на два допити у ДБР - 28 лютого і 6 березня.

Джерело: співрозмовник Української правди в бюро

Пряма мова: "Суд дозволив примусовий привід Порошенка на 28 лютого і 6 березня".

Деталі: Водночас народний депутат Олександр Дубінський опублікував у Facebook копію одної з ухвал суду, яка стосується лютневого допиту. У тексті зазначається, що суд таким чином задовольнив клопотання слідчого ДБР Корецького О.П.

Згідно з цим рішенням, Порошенка кличуть на допит у справі, порушеній 27 червня 2019 року за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст. 367 (службова недбалість) і ч.2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

На цю новину відреагував адвокат Порошенка Ігор Головань. Він заявив у Facebook, що це рішення було "таємне", і суд не повідомив Порошенка про своє засідання, як цього вимагає закон. "Тобто ухвала є очевидно неправосудною", - наголосив Головань.

Крім того, адвокат вважає, що таке рішення мав ухвалювати не Печерський суд, а Шевченківський.

"Такий поспіх і повне нехтування законом можна пояснити лише політичним тиском з боку Офісу президента, який - принагідно нагадуємо – задокументований на так званих "плівках Труби", - пише Головань.

Адвокат упевнений, що "сплеск активності правоохоронців" приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого.

"Це є очевидною ознакою прямого негласного і незаконного стеження за Порошенком з боку чинної влади. Це те, що називають "поліцейською державою…

Це "рішення" порушує практику Європейського суду з прав людини і буде нами оскаржено, ми також подамо скаргу до Вищої ради правосуддя на притягнення судді до відповідальності", - пише він.