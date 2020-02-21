Суд дав санкцію на примусовий привід Порошенка в ДБР

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П'ятниця, 21 лютого 2020, 18:38

Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід експрезидента Петра Порошенка на два допити у ДБР - 28 лютого і 6 березня.

Джерело: співрозмовник Української правди в бюро

Деталі: Водночас народний депутат Олександр Дубинський опублікував у Facebook копію одної з ухвал суду, яка стосується лютневого допиту. У тексті зазначається, що суд таким чином задовольнив клопотання слідчого ДБР Корецького О.П.

Згідно з цим рішенням, Порошенка кличуть на допит у справі, порушеній 27 червня 2019 року за ознаками ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 і ч.2 ст. 376 Кримінального кодексу.

 

На цю новину відреагував адвокат Порошенка Ігор Головань. Він заявив у Facebook, що це рішення було "таємне", і суд не повідомив Порошенка про своє засідання, як цього вимагає закон. "Тобто ухвала є очевидно неправосудною", - наголосив Головань.

Доповнюється...

Теми: Порошенко ДБР суд


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