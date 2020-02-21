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Суд дал санкцию на принудительный привод Порошенко на допрос – ГБР

Пятница, 21 февраля 2020, 17:38
Суд дал санкцию на принудительный привод Порошенко на допрос – ГБР

Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР - 28 февраля и 6 марта.

Источник: собеседник Украинской правды в бюро

Прямая речь: "Суд разрешил принудительный привод Порошенко на 28 февраля и 6 марта".

Детали: Одновременно народный депутат Александр Дубинский опубликовал в Facebook копию одного из постановлений суда, которое касается февральского допроса. В тексте отмечается, что суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого А.П.

Согласно этому решению, Порошенко зовут на допрос по делу, возбужденному 27 июня 2019 года по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст. 367 (служебная халатность) и ч.2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

 

На эту новость отреагировал адвокат Порошенко Игорь Головань. Он заявил в Facebook, что это решение было "тайное", и суд не сообщил Порошенко о своем заседании, как этого требует закон. "То есть постановление является очевидно неправосудным", - подчеркнул Головань.

Кроме того, адвокат считает, что такое решение должен был принимать не Печерский суд, а Шевченковский.

"Такую спешку и полное пренебрежение законом можно объяснить только политическим давлением со стороны Офиса президента, которое - попутно напоминаем - задокументировано на так называемых "пленках Трубы", - пишет Головань.

Адвокат уверен, что "всплеск активности правоохранителей" приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля.

"Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством"...

Это "решение" нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также подадим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности", - пишет он.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГБРсуд
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