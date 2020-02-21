Суд дал санкцию на принудительный привод Порошенко в ГБР
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Пятница, 21 февраля 2020, 18:38
Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на допрос в ГБР 28 февраля.
Источник: собеседник Украинской правды в бюро
Детали: Одновременно народный депутат Александр Дубинский опубликовал в Facebook копию соответствующего постановления суда. В тексте отмечается, что суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого А.П.
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