Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на допрос в ГБР 28 февраля.

Источник: собеседник Украинской правды в бюро

Детали: Одновременно народный депутат Александр Дубинский опубликовал в Facebook копию соответствующего постановления суда. В тексте отмечается, что суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя ГБР Корецкого А.П.

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