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У SkyUp розповіли, що зробили з літаком, який евакуював людей з Уханя

П'ятниця, 21 лютого 2020, 18:57
У SkyUp розповіли, що зробили з літаком, який евакуював людей з Уханя

Літак, що виконав спецрейс для евакуації українців з Китаю, розмістили на окремій ізольованій стоянці міжнародного аеропорту "Харків" для повної дезінфекції, 24 лютого від полетить до Хургади.

Джерело: SkyUp Airlines

Дослівно: "Дезінфікуючими засобами обробили кабіну пілотів, зону відпочинку екіпажу, пасажирський салон з бортовою кухнею, туалети та багажний відсік. Усі зони ретельно обприскували — сидіння, багажні полиці для ручної поклажі, підлогу, підлокітники, відкидні столики, візки для роздачі харчування, стіни, стелю.

Пледи, рятувальні жилети, шторки ілюмінаторів, інструкції з безпеки, витратні матеріали для подачі їжі та напоїв — відправили на утилізацію. Підголовники на сидіннях та рекламні буклети зняли з літака ще під час його підготовки до спецрейсу. Місце стоянки і трап також дезінфікували.

Процедуру виконували фахівці відділення дезінфектології державної установи "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

Деталі: Крім того, за рекомендацією Boeing, буде замінений НЕРА-фільтр на борту. Він здатний очищати повітря від найдрібніших частинок діаметром до 0,3 мкм. 

Також замінять фільтри в салоні, які захищають температурні сенсори.

22 лютого літак перегонять на базу у Бориспіль. 23 лютого він відправиться з Києва до Хургади.

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Українська правда

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Теми: коронавірусКитайУкраїна
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