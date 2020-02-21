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В SkyUp рассказали, что сделали с самолетом, который эвакуировал людей из Уханя

Пятница, 21 февраля 2020, 18:57
В SkyUp рассказали, что сделали с самолетом, который эвакуировал людей из Уханя

Самолет, выполнивший спецрейс для эвакуации украинцев из Китая, разместили на отдельной изолированной стоянке международного аэропорта "Харьков" для полной дезинфекции, 24 февраля он полетит в Хургаду.

Источник: SkyUp Airlines

Дословно: "Дезинфицирующими средствами обработали кабину пилотов, зону отдыха экипажа, пассажирский салон с бортовой кухней, туалеты и багажный отсек. Все зоны тщательно опрыскивали – сиденья, багажные полки для ручной клади, пол, подлокотники, откидные столики, тележки для раздачи питания, стены, потолок.

Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков –  отправили на утилизацию. Подголовники на сиденьях и рекламные буклеты сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейсу. Место стоянки и трап также дезинфицировали.

Процедуру выполняли специалисты отделения дезинфектологии государственного учреждения "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Детали: Кроме того, по рекомендации Boeing, будет заменен НЕРА-фильтр на борту. Он способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм.

Также заменят фильтры в салоне, которые защищают температурные сенсоры.

22 февраля самолет перегоняют на базу в Борисполь. 23 февраля он отправится из Киева в Хургаду.

Читайте также: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Украинская правда
Темы: коронавирусКитайУкраина
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