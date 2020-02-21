У будинку ексглави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік
П'ятниця, 21 лютого 2020, 23:27
У будинку колишнього міністра зовнішніх справ Леоніда Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції – самогубство.
Джерело: "Дзеркало тижня"
Деталі: Постріл, повідомило джерело ZN.UA, був здійснений із пістолета Jericho 941. Вказана вогнепальна зброя зареєстрована на ексочільника МЗС.
Подія трапилась о 21:50 у п’ятницю 21 лютого у будинку Кожари, що знаходиться в селі Чайки Києво-Святошинського району Київщини.
Із відкритих джерел відомо, що Сергій Старицький є засновником ТОВ "Спорт Медіа Проект" і ТОВ "C.I.U.", які припинили свою діяльність.
Нагадаємо:
- Леонід Кожара очолював МЗС в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках. Ексміністр був членом Комуністичної партії Радянського Союзу та "Партії регіонів". У грудні 2018 року кандидатуру Кожари партія "Соціалісти" висунула на президентські вибори, але він не балотувався.
Українська правда