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У будинку ексглави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік

П'ятниця, 21 лютого 2020, 23:27
У будинку ексглави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік

У будинку колишнього міністра зовнішніх справ Леоніда Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції – самогубство.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Деталі: Постріл, повідомило джерело ZN.UA, був здійснений із пістолета Jericho 941. Вказана вогнепальна зброя зареєстрована на ексочільника МЗС.

Подія трапилась о 21:50 у п’ятницю 21 лютого у будинку Кожари, що знаходиться в селі Чайки Києво-Святошинського району Київщини. 

Із відкритих джерел відомо, що Сергій Старицький є засновником ТОВ "Спорт Медіа Проект" і ТОВ "C.I.U.", які припинили свою діяльність. 

Нагадаємо:

  • Леонід Кожара очолював МЗС в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках. Ексміністр був членом Комуністичної партії Радянського Союзу та "Партії регіонів". У грудні 2018 року кандидатуру Кожари партія "Соціалісти" висунула на президентські вибори, але він не балотувався.

Українська правда

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Теми: МЗСполіціякримінал
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