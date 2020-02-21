У будинку ексглави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік

У будинку колишнього міністра зовнішніх справ Леоніда Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції – самогубство.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Деталі: Постріл, повідомило джерело ZN.UA, був здійснений із пістолета Jericho 941. Вказана вогнепальна зброя зареєстрована на ексочільника МЗС.

Подія трапилась о 21:50 у п’ятницю 21 лютого у будинку Кожари, що знаходиться в селі Чайки Києво-Святошинського району Київщини.

Із відкритих джерел відомо, що Сергій Старицький є засновником ТОВ "Спорт Медіа Проект" і ТОВ "C.I.U.", які припинили свою діяльність.

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