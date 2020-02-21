Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В доме экс-главы МИД Кожары от пули погиб мужчина

Пятница, 21 февраля 2020, 23:27
В доме экс-главы МИД Кожары от пули погиб мужчина

В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

Источник: "Зеркало недели"

Детали: Выстрел, сообщил источник ZN.UA, был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.

Инцидент произошел в 21:50 в пятницу, 21 февраля в доме Кожары, что находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

С открытых источников известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.

Напомним:

  • Леонид Кожара возглавлял МИД в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Экс-министр был членом Коммунистической партии Советского Союза и "Партии регионов". В декабре 2018 кандидатуру Кожары партия "Социалисты" выдвинула на президентские выборы, но он не баллотировался.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДполициякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: