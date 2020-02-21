В доме экс-главы МИД Кожары от пули погиб мужчина

В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

Источник: "Зеркало недели"

Детали: Выстрел, сообщил источник ZN.UA, был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.

Инцидент произошел в 21:50 в пятницу, 21 февраля в доме Кожары, что находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

С открытых источников известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.

Напомним: