В доме экс-главы МИД Кожары от пули погиб мужчина
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Суббота, 22 февраля 2020, 00:27
В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.
Источник: "Зеркало недели"
Детали: Выстрел, сообщил источник ZN.UA, был осуществлен из пистолета Jericho 941. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД.
Инцидент произошел в 21:50 в пятницу, 21 февраля в доме Кожары, что находится в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.
С открытых источников известно, что Сергей Старицкий является учредителем ООО "Спорт Медиа Проект" и ООО "C.I.U.", которые прекратили свою деятельность.
Напомним:
- Леонид Кожара возглавлял МИД в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах. Экс-министр был членом Коммунистической партии Советского Союза и "Партии регионов". В декабре 2018 кандидатуру Кожары партия "Социалисты" выдвинула на президентские выборы, но он не баллотировался.
Украинская правда
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