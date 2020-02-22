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В Україні погіршиться погода, в Карпатах сильні хуртовини - ДСНС

Субота, 22 лютого 2020, 07:47
В Україні погіршиться погода, в Карпатах сильні хуртовини - ДСНС

З неділі в Україні очікується погіршення погодних умов, що може ускладнити роботу підприємств енергетики та комунального господарства. У Карпатах на окремих ділянках доріг можливе припинення руху транспорту.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "За повідомленням УкрГідрометцентру, у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.

В Україні 23 лютого посилення вітру до 15-22 м/с.

24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

У Карпатах сніг, вночі 24лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця; 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, а 24 лютого – 40 м/с.

Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення, на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту".

Деталі: ДСНС також попереджає, що 22-24 лютого у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Рятувальники закликають громадян не виходити в гори під час погіршення погодних умов.

Українська правда

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Теми: ДСНСпогодаКарпати
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