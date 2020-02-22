В Украине ухудшится погода, в Карпатах сильные метели - ГСЧС

С воскресенья в Украине ожидается ухудшение погодных условий, что может осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства. В Карпатах на отдельных участках дорог возможна приостановка движения транспорта.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами значительные осадки.

В Украины 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с.

24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значений снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля - 40 м/с.

Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут приводить к нарушению, на отдельных участках дорог прекращению движения транспорта".

Детали: ГСЧС также предупреждает, что 22-24 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели призывают граждан не выходить в горы во время ухудшения погодных условий.