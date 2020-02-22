В Італії від коронавірусу помер перший європеєць

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Субота, 22 лютого 2020, 10:36

В Італії – перша смерть від коронавірусу Covid-19: у лікарні міста Падуя помер 78-річний італієць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Колишнього власника невеликої будівельної компанії, батька трьох дітей Адріано Тревісана госпіталізували у важкому стані до лікарні Ск'явонія, де він і помер.

Це перша смерть від коронавірусу громадянина однієї з країн ЄС на території Євросоюзу. Раніше у Парижі помер заражений громадянин Китаю.

Варто зазначити, що у Падуї з коронавірусом госпіталізували 67-річного чоловіка. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Очікується, що протягом дня у лікарнях регіону Венето проведуть обстеження близько 600 осіб, які контактували з зараженими.

Наразі в Італії найбльше заражених у північному регіоні Ломбардія – у 16 осіб тест на коронавірус показав позитивний результат.

Теми: коронавірус Італія


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