В Италии от коронавируса умер первый европеец

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Суббота, 22 февраля 2020, 10:36

В Италии – первая смерть от коронавируса Covid-19: в больнице города Падуя умер 78-летний итальянец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Бывшего владельца небольшой строительной компании, отца троих детей Адриано Тревисана госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Скьявония, где он и умер.

Это первая смерть от коронавируса гражданина одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.

Стоит отметить, что в Падуе с коронавирусом госпитализировали 67-летнего мужчину. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Ожидается, что в течение дня в больницах региона Венето проведут обследование около 600 человек, которые контактировали с зараженными.

Сейчас в Италии больше всего зараженных в северном регионе Ломбардия-у 16 человек тест на коронавирус показал положительный результат.

Темы: коронавирус Италия


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