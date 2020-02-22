Москва розповіла свою версію щодо рішення Морського трибуналу ООН

МЗС РФ задоволене рішенням Арбітражного трибуналу ООН з морського права і вважає, що у своєму рішенні він врахував ключовий аргумент Москви, відмовившись розглядати позов України в частині Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Як повідомлялося, Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ. У той час як український МЗС наголошує на своїй перемозі у справі, російський МЗС вважає ключовими ті компоненти скарги, за якими суд відмовив Україні – щодо суверенітету України над прибережними водами Криму.

"Російська Федерація задоволена тим, що прийняте рішення враховує наш ключовий аргумент...

Очевидно, що цьому арбітражу для розгляду українських претензій спочатку треба було б встановити яка держава є прибережною відносно до Криму. Однак морський трибунал не має права визначати державну приналежність суші. Принципово важливо, що в цьому арбітри підтримали нас, причому одноголосно" - йдеться у заяві МЗС РФ.

Повний текст рішення трибуналу наразі не опублікований. Його передали сторонам процесу, та за процедурою, мають оприлюднити після узгодження з ними можливості публікації імовірних конфіденційних моментів рішення.

Як повідомлялося, 21 лютого Арбітражний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо часткової прийнятності скарги України проти РФ щодо низки порушень нею конвенції ООН.

Україна наполягала, що дії РФ в Чорному, Азовському морях та у Керченській протоці після окупації та спроби незаконної анексії Криму порушують Конвенцію ООН з морського права.

Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки. При цьому трибунал не розглядатиме претензії України, що стосуються її прав як прибережної держави у водах поблизу Криму.

В МЗС України заявили, що вважають успіхом дане проміжне рішення. У відомстві пояснили, що визнання трибуналом наявності спору щодо територіальної приналежності Криму ніяким чином не означає визнання будь-яких змін такого статусу.