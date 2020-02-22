Москва рассказала свою версию о решении Морского трибунала ООН

МИД РФ удовлетворен решением Арбитражного трибунала ООН по морскому праву и считает, что в своем решении он учел ключевой аргумент Москвы, отказавшись рассматривать иск в части Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД РФ.

Как сообщалось, Морской трибунал ООН частично поддержал Украину в иске против РФ. В то время как украинский МИД настаивает на своей победе в деле, российский МИД считает ключевыми те компоненты жалобы, по которым суд отказал Украине – относительно суверенитета Украины над прибрежными водами Крыма.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент...

Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно", - говорится в заявлении МИД РФ.

Полный текст решения трибунала пока не опубликован. Его передали сторонам процесса, и по процедуре, должны обнародовать после согласования с ними возможности публикации вероятных конфиденциальных моментов решения.

Как сообщалось, 21 февраля Арбитражный трибунал ООН по морскому праву вынес решение о частичной приемлемости жалобы Украины против РФ по ряду нарушений ею Конвенции ООН.

Украина настаивала, что действия РФ в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе после оккупации и попытки незаконной аннексии Крыма нарушают Конвенцию ООН по морскому праву.

Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск в части Азовского моря и Керченского пролива. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, что касаются ее прав как прибрежного государства в водах близ Крыма.

В МИД Украины заявили, что считают успехом данное промежуточное решение. В ведомстве пояснили, что признание трибуналом наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания любого изменения такого статуса.