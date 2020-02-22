Евакуйованих з Китаю перевірятимуть на коронавірус кожних три дні - Данілов

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Субота, 22 лютого 2020, 12:59

Українці, евакуйовані з Китаю, а також обслуговуючий персонал обсервації в Нових Санжарах будуть кожні три дні здавати аналізи на коронавірус, які будуть досліджені в київській лабораторії.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу в Нових Санжарах, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "21 січня, як тільки китайська сторона надала відкритий код РНК, наші дві провідні інституції почали виробляти власні українські тести. Вони на сьогоднішній день готові. Ми кожні три дні будемо забирати всіх, хто тут є, як тих, хто знаходиться в приміщенні, так і тих, хто знаходиться в секторі забезпечення охорони та інших питань, вони раз на три дні будуть проходити в київській лабораторії дослідження".

Деталі: Данілов уточнив, що інформація про результати досліджень буде оприлюднюватися по мірі їх проведення.

Першу партію зразків уже зібрали і найближчої години відправлять до Києва, підкреслив секретар РНБО.

Теми: РНБО коронавірус Полтавська область здоров'я


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