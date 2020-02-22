Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня – Данилов

Украинцы, эвакуированные их Китая, а также обслуживающий обсервацию в Новых Санжарах персонал будут каждые три дня сдавать анализы на коронавирус, которые будут исследованы в киевской лаборатории.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга в Новых Санжарах, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "21 января, как только китайская сторона предоставила открытый код РНК, наши две ведущие институции начали производить собственные украинские тесты. Они на сегодняшний день готовы. Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз в три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования".

Детали: Данилов уточнил, что информация о результатах исследований будет обнародоваться по мере их проведения.

Первую партию образцов уже собрали и в ближайший час отправят в Киев, подчеркнул секретарь СНБО.