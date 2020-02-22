Біатлон: Україна взяла бронзу естафети чемпіонату світу

Україна посіла третє місце в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону в Антхольці.

Джерело: Трибуна

Деталі: За Україну пробігли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олена Підгрушна і Віта Семеренко.

Меркушина використовувала два додаткові патрони передала естафету 7-й з відставанням в 37 секунд.

Джима також двічі використовувала додаткові патрони і закінчила свій етап 6-й з відставанням в 1 хвилину і 14 секунд.

Семеренко з трьома перезарядками передала естафету 8-й з відставанням в 54 секунди.

Підгрушна використала один додатковий патрон і взяла бронзу в боротьбі в фінішному створі.

Перше місце зайняла Норвегія з результатом 1: 97.05,8 (1+9), друге - Німеччина - 10,7 (0+8), третє - Україна 18,4 (0+9).