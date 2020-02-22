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Биатлон: Украина взяла бронзу эстафеты чемпионата мира

Суббота, 22 февраля 2020, 13:13
Биатлон: Украина взяла бронзу эстафеты чемпионата мира

Украина заняла третье место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Источник: Трибуна

 

Детали: За Украину пробежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко.

Меркушина использовала два дополнительных патрона передала эстафету 7-й с отставанием в 37 секунд.

Джима также дважды использовала дополнительные патроны и закончила свой этап 6-й с отставанием в 1 минуту и 14 секунд.

 

Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету 8-й с отставанием в 54 секунды.

Пидгрушная использовала один дополнительный патрон и взяла бронзу в борьбе в финишном створе.

Первое место заняла Норвегия с результатом 1:07.05.8 (1+9), второе – Германия – 10,7 (0+8), третье – Украина 18,4 (0+9).

Темы: спорт
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