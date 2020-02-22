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Сандерс сказав Москві триматись подалі від американських виборів

Субота, 22 лютого 2020, 15:01
Сандерс сказав Москві триматись подалі від американських виборів

Кандидат у президенти від Демократичної партії Берні Сандерс застеріг Росію від спроб втручання у вибори у США після отримання інформації, що Москва нібито намагається допомогти його кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Розвідка говорить нам, що вони втручаються в цю кампанію, прямо зараз, в 2020 році. І моє послання президенту Путіну буде таким:, якщо мене оберуть, повірте, ви не будете втручатися в американські вибори", - сказав Сандерс.

78-річний Сандерс, сенатор-соціаліст від Демократичної партії США з Вермонта, вважається одним з перших претендентів на висунення від Демократичної партії і в суботу, як очікується, виграє кокуси в Неваді.

The Washington Post в п'ятницю з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомила, що американські офіційні особи розповіли Сандерсу про російські зусилля, а також поінформували президента-республіканця Дональда Трампа і американських законодавців. Яку форму має російська допомога незрозуміло.

Джерело в Конгресі підтвердило: представники розвідки повідомили законодавцям, що Росія, схоже, бере участь у дезінформаційних і пропагандистських кампаніях, щоб просунути кампанії як Сандерса, так і Трампа.

Сандерс сказав, що його проінструктували близько місяця тому.

"Нам сказали, що Росія, можливо, інші країни, збираються брати участь у цій кампанії. Ось моє послання Росії: тримайтесь подалі від американських виборів" - заявив він.

Кремль у п'ятницю заперечив, що Росія втручалася в президентську кампанію США, щоб підвищити шанси Трампа на переобрання.

Трамп також Трамп назвав черговою "кампанією з дезінформації" повідомлення у ЗМІ про те, що Росія нібито втручається в президентські вибори 2020 року в США, аби допомогти йому переобратися.

Теми: СШАРосіявибори
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