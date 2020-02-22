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Сандерс сказал Москве держаться подальше от американских выборов

Суббота, 22 февраля 2020, 15:01
Сандерс сказал Москве держаться подальше от американских выборов

Кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс предостерег Россию от попыток вмешательства в выборы в США после получения информации, что Москва якобы пытается помочь его кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Разведка говорит нам, что они вмешиваются в эту кампанию, прямо сейчас, в 2020 году. И мое послание президенту Путину будет таким: если меня выберут, поверьте, вы не будете вмешиваться в американские выборы", - сказал Сандерс.

78-летний Сандерс, сенатор-социалист от Демократической партии США из Вермонта, считается одним из первых претендентов на выдвижение от Демократической партии и в субботу, как ожидается, выиграет кокусы в Неваде.

The Washington Post в пятницу со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщила, что американские официальные лица рассказали Сандерсу о российские усилия, а также проинформировали президента-республиканца Дональда Трампа и американских законодателей. Какую форму имеет российская помощь непонятно.

Источник в Конгрессе подтвердило: представители разведки сообщили законодателям, что Россия, похоже, участвует в дезинформационных и пропагандистских кампаниях, чтобы продвинуть кампании Сандерса, так и Трампа.

Сандерс сказал, что его проинструктировали около месяца назад.

"Нам сказали, что Россия, возможно, другие страны, собираются участвовать в этой кампании. Вот мое послание России: держитесь подальше от американских выборов" - заявил он.

Кремль в пятницу отрицал, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию в США, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

Трамп также Трамп назвал очередной "кампанией по дезинформации" сообщения в СМИ о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США, чтобы помочь ему переизбраться.

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Темы: СШАРосcиявиборы
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