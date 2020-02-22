Кількість заражень коронавірусом в Італії сягнула 50

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Субота, 22 лютого 2020, 17:59

На півночі Італії вірус Covid-19 виявили вже у 50 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

У Ломбардії зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 39.  Окрім того, 11 осіб заразилися у регіоні Венето.

Повідомляється також про одного пацієнта з симптомами респіраторних захворювань у центральній області Умбрія. Зазначається, що цю людину, яка могла підхопити вірус у Ломбардії, ізолювали.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в Італії померли двоє людей – чоловік і жінка, обом було більше 70 років.

Десять муніципалітетів регіону ізолювали, 250 осіб, які контактували з інфікованими, перебувають у карантині. Влада міста Кремона закрила школи і заборонила демонстрації, мер радить людям не виходити з дому.

У регіоні Венето влада розпорядилася призупинити роботу навчальних закладів.

Влада Італії стверджує, що вживає всіх необхідних заходів для запобігання розповсюдженню вірусу. 

Теми: коронавірус Італія Китай здоров'я


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