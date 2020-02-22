Количество заражений коронавирусом в Италии достигло 50

На севере Италии вирус Covid-19 обнаружили уже у 50 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения – 39. Кроме того 11 человек заразились в регионе Венето.

Сообщается также о пациенте с симптомами респираторных заболеваний в центральной области Умбрия. Отмечается, что человек, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолирован.

Наихудшее состояние - у 38-летнего пациента в городке Кодоньо в Ломбардии.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Италии умерли два человека - мужчина и женщина, обоим было больше 70 лет.

Десять муниципалитетов региона изолировали, а 250 человек, которые контактировали с инфицированными, находятся на карантине. Власти города Кремона закрыли школы и запретили демонстрации, мэр советует людям не выходить из дома.

В регионе Венето власти распорядились приостановить работу учебных заведений.

Власти Италии утверждают, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.