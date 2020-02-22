Прем'єр-Ліга: "Динамо" на останніх хвилинах вириває перемогу у "Ворскли"

Київське "Динамо" у матчі 19 туру української Прем'єр-Ліги на останніх хвилинах вирвало перемогу у полтавської "Ворскли".

Матч, що пройшов у Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, завершився перемогою столичного клубу з рахунком 2:1.

Перший тайм поєдинку можна назвати рівним за грою з мінімальною кількістю моментів біля обох воріт. На 46-й хвилині після удару Беньяміна Вербіча м'яч влучає у штангу воріт.

На 50-й хвилині Віталій Буяльский закрученим ударом відправляє м`яча за спину воротаря "Ворскли" - 1:0. Через пару хвилин Георгій Бущан відбив удар Руслана Степанюка.

На 62-ій хвилині Степанюк ударом головою таки пробив Бущана - 1:1. На 90-й хвилині динамівці вирвали перемогу в цій зустрічі. Удар Назарія Русина воротар "Ворскли" відбив, а на добивання зіграв Вербич, який забив ударом через себе - 2:1.

У доданий арбітом час Де Пена міг збільшити рахунок, але зі штрафного пробив над поперчкою воріт.

В іншому матчі дня "Зоря" на виїзді з рахунком 2:1 перемогла "Маріуполь".