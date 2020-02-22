Премьер-лига: "Динамо" на последних минутах вырывает победу у "Ворсклы"

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Суббота, 22 февраля 2020, 19:32

Киевское "Динамо" в матче 19 тура украинской Премьер-Лиги на последних минутах вырвало победу у полтавской "Ворсклы".

Матч, прошедший в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, завершился победой столичного клуба со счетом 2:1.

Первый тайм поединка можно назвать равным по игре с минимальным количеством моментов у обоих ворот. На 46-й минуте после удара Беньямина Вербича мяч попадает в штангу ворот.

На 50-й минуте Виталий Буяльский закрученным ударом отправляет мяч за спину вратаря "Ворсклы" - 1:0. Через пару минут Георгий Бущан отразил удар Руслана Степанюка.

На 62-й минуте Степанюк ударом головой все-таки пробил Бущана - 1:1. На 90-й минуте динамовцы вырвали победу в этой встрече. Удар Назария Русина вратарь "Ворсклы" отбил, а на добивание сыграл Вербич, который забил ударом через себя - 2:1.

В добавленное арбитром время Де Пена мог увеличить счет, но со штрафного пробил над перекладиной ворот.

В другом матче дня "Заря" на выезде со счетом 2:1 победила "Мариуполь".

 

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол спорт


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