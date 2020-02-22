Через вибух на АЗС на Херсонщині постраждали двоє осіб

У Великоолександрівському районі (Херсонська обл.) стався вибух ємності на АЗС, внаслідок інциденту постраждали двоє співробітників станції.

Джерело: начальник управління в Головне Управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний у Facebook

Деталі: Вибух стався вдень у суботу на вул. Виробничій.

Пряма мова Чорного: "Вогнеборці встановили, що вибухнула ємність 10 куб.м. з парами газу та мастила без подальшого горіння. Для охолодження ємності рятувальні підрозділи здійснили її проливку".

"Під час вибуху постраждали двоє співробітників АЗС. Один з них (34-річний чоловік) був доставлений до Великоолександрівської ЦРЛ з опіками обличчя та рук третього ступеню, інший отримав легкі опіки обличчя та рук другого ступеню, проте від госпіталізації відмовився".

Деталі: За даними Чорного, АЗС розташована на безпечній відстані від житлових будинків, мешканці населеного пункту не постраждали.

Причина вибуху встановлюється.