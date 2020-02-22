Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через вибух на АЗС на Херсонщині постраждали двоє осіб

Субота, 22 лютого 2020, 19:21
Через вибух на АЗС на Херсонщині постраждали двоє осіб
фото - FB С.Чорного

У Великоолександрівському районі (Херсонська обл.) стався вибух ємності на АЗС, внаслідок інциденту постраждали двоє співробітників станції. 

Джерело: начальник управління в Головне Управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний у Facebook

Деталі: Вибух стався вдень у суботу на вул. Виробничій.

Пряма мова Чорного: "Вогнеборці встановили, що вибухнула ємність 10 куб.м. з парами газу та мастила без подальшого горіння. Для охолодження ємності рятувальні підрозділи здійснили її проливку".

"Під час вибуху постраждали двоє співробітників  АЗС. Один з них (34-річний чоловік) був доставлений до Великоолександрівської ЦРЛ з опіками обличчя та рук третього ступеню, інший отримав легкі опіки обличчя та рук другого ступеню, проте від госпіталізації відмовився".

Деталі: За даними Чорного, АЗС розташована на безпечній відстані від житлових будинків, мешканці населеного пункту не постраждали.

Причина вибуху встановлюється.

 
 
фото - Facebook С. Чорного 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
вибух
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: