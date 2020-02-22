Из-за взрыва на АЗС в Херсонской области пострадали два человека

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Суббота, 22 февраля 2020, 20:21
фото - FB С.Черного

В Великоалександровском районе (Херсонская обл.) произошел взрыв емкости на АЗС, в результате инцидента пострадали двое сотрудников станции.

Источник: начальник управления по Управление ДСНС Украины в Херсонской области Сергей Черный в Facebook

Детали: Взрыв произошел днем ​​в субботу на ул. Производственной.

Прямая речь Черного: "Пожарные установили, что взорвалась емкость 10 куб. м с парами газа и масла без последующего горения. Для охлаждения емкости спасательные подразделения осуществили ее проливку".

"Во время взрыва пострадали двое сотрудников АЗС. Один из них (34-летний мужчина) был доставлен в Великоалександровскую ЦРБ с ожогами лица и рук третьей степени, другой получил легкие ожоги лица и рук второй степени, однако от госпитализации отказался".

Детали: По данным Черного, АЗС расположена на безопасном расстоянии от жилых домов, жители населенного пункта не пострадали.

Причина взрыва устанавливается.

 
 
фото - facebook C.Черного

Темы: взрыв Херсонская область


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