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Директора Ryanair розкритикували за ідею додаткового контролю мусульман в аеропортах

Субота, 22 лютого 2020, 21:51

Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі потрапив під вогонь критики за пропозицію піддати мусульманських чоловіків додатковому контролю в аеропортах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Керівник ірландського бюджетного перевізника заявив у суботу, що сім'ї з маленькими дітьми не повинні піддаватися перевіркам Служби безпеки аеропорту, тому що ймовірність того, що вони будуть смертниками, "нульова". Натомість, за його словами, терористи "в основному будуть чоловіками мусульманського віросповідання".

"Тридцять років тому це були ірландці. Якщо загроза виходить звідти, слід з нею розібратися" – сказав він.

Мусульманська рада Британії назвала коментарі "расистськими та дискримінаційними".

"Tell Mama", благодійна організація, яка відстежує випадки ненависті до мусульман, заявила, що "легковажні" коментарі О'Лірі можуть зашкодити бізнесу Ryanair.

Депутат від Лейбористської партії Халід Махмуд назвав коментарі О'Лірі "дуже тупими і такими, що фактично заохочують расизм". 

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