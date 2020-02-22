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Директора Ryanair раскритиковали за идею дополнительного контроля мусульман в аэропортах

Суббота, 22 февраля 2020, 21:51

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири попал под огонь критики за предложение подвергнуть мусульманских мужчин дополнительному контролю в аэропортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Руководитель ирландского бюджетного перевозчика заявил в субботу, что семьи с маленькими детьми не должны подвергаться проверкам Службы безопасности аэропорта, потому что вероятность того, что они будут смертниками, "нулевая". В то же время, по его словам, террористы "в основном будут мужчинами мусульманского вероисповедания".

"Тридцать лет назад это были ирландцы. Если угроза исходит оттуда, следует с ней разобраться", – сказал он.

Мусульманский совет Британии назвал комментарии "расистскими и дискриминационными".

"Tell Mama"-  благотворительная организация, которая отслеживает случаи ненависти к мусульманам, сказала ,что "легкомысленные" комментарии О'Лири могут навредить бизнесу Ryanair.

Депутат от Лейбористской партии Халид Махмуд назвал комментарии О'Лири " очень тупыми и такими, что фактически поощряют расизм". 

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