Коронавірус в Ірані: Зареєстровано 28 випадків, 6 осіб померли

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Субота, 22 лютого 2020, 23:09

В Ірані зареєстровано 28 випадків зараження коронавірусом і шість випадків смерті внаслідок інфікування.

Джерело: Радіо "Свобода" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ірану

Деталі: Відповідно до повідомлення, інфекцію виявлено у п'яти з 31 провінцій. З десяти нещодавно зареєстрованих випадків інфікування два зафіксовано у Тегерані, 8 - у місті Кум, в 120-ти кілометрах на південь від Тегерана.

За розпорядженням місцевих медичних установ, у Кумі тимчасово заборонено проводити релігійні зібрання.

У відомстві заявили, що вірус, ймовірно, було завезено уКум робочими з Китаю, які періодично виїжджають до Китаю і повертаються до Ірану - китайські фахівці займаються у Кумі будівництвом сонячної електростанції.

Саудівська Аравія заборонила своїм підданим відвідувати Іран у зв'язку з поширенням там коронавірусу. 

Теми: коронавірус Іран жертви Китай


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