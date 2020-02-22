Коронавирус в Иране: зарегистрировано 28 случаев, 6 человек погибли

В Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом и шесть случаев смерти в результате инфицирования.

Источник: Радио "Свобода" со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана

Детали: Согласно сообщению, инфекция попала в пять из 31 провинций, из десяти недавно зарегистрированных случаев инфицированя два зарегистрированы в Тегеране, 8 - в городе Кум, в 120-ти километрах южнее Тегерана.

По распоряжению местных медицинских учреждений, в Куме временно запрещено проводить религиозные собрания.

В ведомстве заявили, что вирус, по всей вероятности, был завезен в Кум рабочими из Китая, которые периодически выезжают в Китай и возвращаются в Иран - китайские специалисты занимаются в Куме строительством солнечной электростанции.

Саудовская Аравия запретила своим подданным посещать Иран в связи с распространением там коронавируса.