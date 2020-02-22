Зеленський відправив учасника "Лігі сміху" керувати районом Хмельниччини

Президент Володимир Зеленський призначив учасника комедійного проекту "Ліга сміху" Василя Гуменюка головою Ярмолинецької райдержадміністрації Хмельницької області.

Джерело: розпорядження №129/2020 від 20 лютого, оприлюднене на сайті глави держави, ZN.ua

Деталі: За даними ЗМІ, Гуменюк був учасником команди "Вінницькі", яка виступала у "Лізі сміху", балотувався на парламентських виборах від "Слуги народу", але не пройшов до Верховної Ради.

Своїми розпорядженнями від 20 лютого президент також призначив керівників низки РДА у Хмельницькій, Чернівецькій та Полтавській областях.

Так, головою Новоселицької РДА Чернівецької області призначено О.Мельничука, головою Лубенської РДА Полтавської області - О.Циганенка.

Керівниками РДА на Хмельниччині стали: О.Ковцун - головою Теофіпольської РДА, Н.Вікарська - головою Старосинявської РДА, А.Пасічник - головою Старокостянтинівської РДА, О.Мельник - головою Славутської РДА, А.Мороз - головою Полонської РДА, Р.Кабанова - головою Летичівської РДА, В.Кравчук - головою Красилівської РДА, А.Бернашевський - головою Кам’янець-Подільської РДА, І.Федорчук - головою Ізяславської РДА, Я.Купчик - головою Дунаєвецької РДА, О.Щербань - головою Деражнянської РДА, Ж.Кордас - головою Городоцької РДА, Ю.Марущин - головою Волочиської РДА, В.Лужняк - головою Віньковецької РДА.