Зеленский отправил участника "Лиги смеха" руководить районом на Хмельнитчине

Президент Владимир Зеленский назначил участника комедийного проекта "Лига смеха" Василия Гуменюка головой Ярмолинецкой райгосадминистрации Хмельницкой области.

Источник: распоряжение №129/2020 от 20 февраля, опубликованное на сайте главы государства, ZN.ua

Детали: По данным СМИ, Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха", баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.

Своими распоряжениями от 20 февраля президент также назначил руководителей ряда РГА в Хмельницкой, Черновицкой и Полтавской областях.

Так, председателем Новоселицкого РГА Черновицкой области назначен О.Мельничук, председателем Лубенской РГА Полтавской области - О.Циганенко.

Руководителями РГА Хмельницкой области стали: О.Ковцун - председателем Теофипольской РГА, Н.Викарская - председателем Старосинявской РГА, А.Пасичник - главой Староконстантиновской РГА, О.Мельник - председателем Славутской РГА, А.Мороз - председателем Полонской РГА, Р.Кабанова - головой Летичевской РГА, В.Кравчук - председателем Красиловской РГА, А.Бернашевский - председателем Каменец-Подольской РГА, И.Федорчук - председателем Изяславской РГА, Я.Купчик - председателем Дунаевецкой РГА, О.Щербань - председателем Деражнянской РГА, Ж. Кордас - председателем Городоцкой РГА, Ю.Марущин - председателем Волочиской РГА, В.Лужняк - председателем Виньковецкой РГА.