Україну зачепить циклон Ксантипп: дощ, вітер, хуртовини

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Субота, 22 лютого 2020, 23:42

23-24 лютого в Україні очікується ускладнення погодних умов - опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями сильний вітер, у Карпатах - сніг і хуртовини.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталка Діденко у Facebook 

Деталі: Вночі 24 лютого у західних, вдень - у південно-східних областях місцями  можливі значні опади.

23 лютого посилення вітру до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с. У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, 24 лютого - 40 м/с.

24 лютого у  горах Iвано-Франкiвськоi областi очiкується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень). 

Дослівно: "Ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме І (жовтому), 24 лютого - ІІ (помаранчевому) рівню небезпечності". 

 
прогноз на 23 лютого
 
прогноз на 24 лютого

Деталі: За прогнозами Діденко, атмосферний фронт циклону "Xanthippe", який перебуватиме 23 лютого на півночі Скандинавії, досягне України, куди принесе опади та посилення вітру.

Пряма мова: "Дощ, місцями з мокрим снігом, пройде 23 лютого у більшості областей, хіба що Південь опиниться під впливом антициклону на "Гюнтер, який стримає вплив циклону в цій частині України, тому тут буде без опадів.  Вітер західного напрямку розкрутиться до штормових поривів, може рвонути до 15-20 м/с і вище, у Карпатах до 30 м/с".

"Температура повітря очікується в межах +3+9 градусів з подальшим зниженням у понеділок до +2...+5. Дуже, дуже обережно під деревами, білбордами, хиткими конструкціями, непевними дашками і, взагалі, краще прибрати з балконів та подвір‘я все, що може легко літати". 

 

Українська правда
Теми: погода


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