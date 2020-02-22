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Украина зацепит циклон "Ксантиппа": дождь, ветер, метели

Суббота, 22 февраля 2020, 22:42
Украина зацепит циклон Ксантиппа: дождь, ветер, метели

23-24 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий - осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный ветер, в Карпатах - снег и метели.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: ночью 24 февраля во западных, днем ​​- в юго-восточных областях местами возможны значительные осадки.

23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с. В Карпатах снег, ночью 24 февраля значений снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля - 40 м/с.

24 февраля в горах Ивано-Франкiвськоi области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Дословно: "Осложнения погодных условий 23 февраля будут соответствовать I (желтомe), 24 февраля - II (оранжевомe) уровню опасности".

 
Прогноз на 23 февраля
 
Прогноз на 24 февраля

Детали: По прогнозам Диденко, атмосферный фронт циклона "Xanthippe", который будет находиться 23 февраля на севере Скандинавии, достигнет Украины, куда принесет осадки и усиление ветра.

Прямая речь: "Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23 февраля в большинстве областей, разве что Юг окажется под влиянием антициклона на" Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков. Ветер западного направления раскрутится до штормовых порывов, может рвануть до 15-20 м/с и выше, в Карпатах до 30 м/с".

"Температура воздуха ожидается в пределах +3...+9 градусов с последующим снижением в понедельник до +2...+5. Очень, очень осторожно под деревьями, билбордами, шаткими конструкциями, крышами  ... лучше убрать с балконов и дворов все, что может легко летать".

 

Украинская правда

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Темы: погода
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