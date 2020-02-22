У спортсмена з РФ та його тренера провели обшуки через "українську акредитацію"

На Чемпіонаті світу з біатлону в Антхольці (Італія) поліція провела обшуки в номері російського біатлоніста Олександра Логінова і його тренера Олександра Касперовича, підозрюючи, що Касперович знаходиться в Антхольці по акредитації української сторони.

Джерело: Tribuna.ua, Biathlon.com.ua

Деталі: Інформацію про обшук підтвердив перший віце-президент Союзу біатлоністів Росії Олексій потреб.

Пряма мова президента Федерації біатлону України: "Інформація про те, що українська делегація видала акредитацію за своєю квотою тренеру Олександру Касперович, не відповідає дійсності. Він не жив по українській акредитації в Антхольці, але в день перегонів переслідування попросив акредитаційну карту у одного з членів нашої делегації і з цією картою потрапив на трасу, щоб підказувати інформацію своєму спортсмену. Порушення було помічено спортивним директором IBU, який зв'язався з нами з вимогою здати акредитацію для її анулювання.

Ця вимога ми виконали і надали пояснення IBU. Вчора ж ця акредитація нам була видана знову і нею користується наш представник. Ні поліція, ні хто-небудь інший не вилучав українську акредитацію у тренера Касперовича. Після встановлення фактів і наших пояснень, інших питань чи претензій з боку IBU до нас не було ".