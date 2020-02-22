У спортсмена из РФ и его тренера провели обыски из-за "украинской аккредитации"

На Чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) полиция провела обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, подозревая, что Касперович находится в Антхольце по аккредитации украинской стороны.

Источник: Tribuna.ua, Biathlon.com.ua

Детали: Информацию об обыске подтвердил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

Прямая речь президента Федерации биатлона Украины: "Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте тренеру Александру Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену. Нарушение было замечено спортивным директором IBU, который связался с нами с требованием сдать аккредитацию для ее аннулирования.

Это требование мы выполнили и предоставили объяснения IBU. Вчера же эта аккредитация нам была выдана снова и ею пользуется наш представитель. Ни полиция, ни кто-либо другой не изымал украинскую аккредитацию у тренера Касперовича. После установления фактов и наших пояснений, других вопросов или претензий со стороны IBU к нам не было".