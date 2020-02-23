У спортсмена из РФ и его тренера провели обыски из-за "украинской аккредитации"

На Чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) полиция провела обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, подозревая, что Касперович находится в Антхольце по аккредитации украинской стороны.

Источник: Tribuna.ua, Biathlon.com.ua

Детали: Информацию об обыске подтвердил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.