У Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох рибалок

У Харківській області в суботу, 22 лютого, рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.

Джерело: Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув. Другий випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.

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