У Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох рибалок
Субота, 22 лютого 2020, 23:32
У Харківській області в суботу, 22 лютого, рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок.
Джерело: Державної служби з надзвичайних ситуацій
Деталі: Повідомляється, що один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув. Другий випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.
Нагадаємо:
- 18 лютого у Харківський області сталися нещасні випадки на водоймах – п'ятеро рибалок провалилися під кригу, один з них загинув.