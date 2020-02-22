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У Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох рибалок

Субота, 22 лютого 2020, 23:32
У Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох рибалок

У Харківській області в суботу, 22 лютого, рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок. 

Джерело: Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: Повідомляється, що один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на занадто тонкий лід, провалився і потонув. Другий випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.

Нагадаємо: 

  • 18 лютого у Харківський області сталися нещасні випадки на водоймах – п'ятеро рибалок провалилися під кригу, один з них загинув.

Теми: ХарківДСНС
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